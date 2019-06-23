Хореограф, обвинившая Глейхенгауза в плагиате, готова поработать с Загитовой

Американский хореограф Джоджо Гомез, обвинившая в плагиате коллегу — россиянина Даниила Глейхенгауза, отметила, что готова поработать с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.



«Это не касается Алины. Думаю, что она чрезвычайно талантлива и красива. Я хотела бы научить её хореографии и танцевать с ней. Но то, что сделал её тренер, было неприемлемо и непрофессионально. Это уже дело взрослых», — написала Гомез в своём «инстаграме».

Ранее Глейхенгауз публично прокомментировал ситуацию с показательным выступлением Загитовой, признал, что позаимствовал отрывок из номера Гомез, и извинился.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.