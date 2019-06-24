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Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России, Логинов — нет

Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России, Логинов — нет
Другие / Биатлон 0

Призёр Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России, сообщает ТАСС со ссылкой на копию полученного договора.

«В соглашении прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами», — сообщает источник.

В начале июня стало известно, что Евгений не подписал контракт с СБР. Тренер спортсмена Максим Кугаевский уточнил, что Гараничев не подписал документ, потому что не видел текста. По этой же причине не подписал соглашение и Александр Логинов.

Источник также сообщает, что Логинов контракт так пока и не подписал, поскольку хочет проконсультироваться с юристами.

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