Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России, Логинов — нет

Призёр Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России, сообщает ТАСС со ссылкой на копию полученного договора.



«В соглашении прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами», — сообщает источник.

В начале июня стало известно, что Евгений не подписал контракт с СБР. Тренер спортсмена Максим Кугаевский уточнил, что Гараничев не подписал документ, потому что не видел текста. По этой же причине не подписал соглашение и Александр Логинов.

Источник также сообщает, что Логинов контракт так пока и не подписал, поскольку хочет проконсультироваться с юристами.