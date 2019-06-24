Сбор российских биатлонистов в Сочи может быть сорван

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что сбор команды в Сочи, запланированный на август, находится под вопросом.



«Если вопрос по Сочи задан – значит ситуация известна. Там закончились лицензии стрельбища и оружейной комнаты – они выдаются на определённый срок разрешительными органами. Потом идёт перепроверка, лицензию продлевают. Сейчас вопрос решают – надо всё согласовать с требованиями Росгвардии к таким сооружениям: охрана оружия, чтобы никто не проник, – много моментов.



Других горных баз в России нет. Был Семинский перевал, но сейчас там тренироваться невозможно – трасса в упадке, стрельбище погибло, полная разруха. Как запасной вариант прорабатываем Антхольц, где пройдёт ЧМ-2020. С одной стороны, попасть туда на летнюю подготовку за полгода до турнира было бы хорошо. С другой – ценник непомерный: я не знаю, какие команды готовы платить 130 евро в сутки за человека. А там надо пробыть три недели. Изучаем вариант, что спортсмены поселятся наверху, а мы внизу – в более дешёвом варианте, чтобы подниматься только на тренировки. Надеюсь, с Сочи всё-таки решится до августа», – цитирует Хованцева Sports.

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