Хореограф, обвинившая Глейхенгауза в плагиате: Загитова не заслуживает ненависти

Американский хореограф Джоджо Гомез, обвинившая в плагиате коллегу — россиянина Даниила Глейхенгауза, поставившего номер для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, призвала болельщиков не оскорблять фигуристку.

Ранее Глейхенгауз публично прокомментировал ситуацию с показательным выступлением Загитовой, признал, что позаимствовал отрывок из номера Гомез, и извинился.

«Пожалуйста, не отправляйте Алине негативные комментарии. Это была не её вина. Она прекрасная, талантливая девочка, с которой я бы с удовольствием поработала. Я бы не хотела, чтобы ей слали слова ненависти.

Не надо писать такое молодой девушке, которая просто делает то, что любит. Она заслуживает большего. Пожалуйста, остановитесь. Она не заслуживает ненависти. Все люди допускают ошибки. Оставьте её в покое», – сказала Гомез в «инстаграм-сторис».