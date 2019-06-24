Испанка пробежала полумарафон, везя коляску с детьми. Она установила рекорд
Испанка Беатрис Морилло попала в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав полумарафон, везя при этом двоих детей в коляске. Она добралась до финиша в Ларедо, преодолев дистанцию за 1 час 28 минут и 28 секунд.
Её дети — четырёхлетняя Валерия и двухлетний Габриэль — нормально перенесли полумарафон, сообщает El Pais. Валерия проспала почти всю дистанцию, а Габриэль временами просил маму бежать быстрее.
«Я люблю всё делать вместе с детьми. На старте соревнований мне пришлось идти пешком, потому что вместе с коляской я протиснуться не могла. Но по ходу дистанции я поняла, что рекорд весьма реален», — сказала 37-летняя Морилло.
Жительница Мадрида превысила рекорд немки Керстин Бертш почти на три минуты.
Фото доступно в «инстаграме» Беатрис Морилло.
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