Испанка пробежала полумарафон, везя коляску с детьми. Она установила рекорд

Испанка Беатрис Морилло попала в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав полумарафон, везя при этом двоих детей в коляске. Она добралась до финиша в Ларедо, преодолев дистанцию за 1 час 28 минут и 28 секунд.

Её дети — четырёхлетняя Валерия и двухлетний Габриэль — нормально перенесли полумарафон, сообщает El Pais. Валерия проспала почти всю дистанцию, а Габриэль временами просил маму бежать быстрее.

«Я люблю всё делать вместе с детьми. На старте соревнований мне пришлось идти пешком, потому что вместе с коляской я протиснуться не могла. Но по ходу дистанции я поняла, что рекорд весьма реален», — сказала 37-летняя Морилло.

Жительница Мадрида превысила рекорд немки Керстин Бертш почти на три минуты.

Фото доступно в «инстаграме» Беатрис Морилло.