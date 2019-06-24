Где живут, тренируются и питаются участники Европейских игр. Видеообзор
ZASPORT TV подготовил репортаж из спортивной деревни, где живут все участники вторых Европейских игр в Минске.
В столовой, где питаются спортсмены, учтены все возможные предпочтения. В меню есть и европейские блюда, и халяльные, и кошерные, и, конечно же, белорусские деликатесы.
На территории деревни также функционирует большой тренажёрный зал, куда спортсмены могут в любое время прийти, чтобы подготовиться к соревнованиям.
Спортсмены живут в бывшем студенческом общежитии. В каждой квартире по две комнаты, в которых живут по два спортсмена. Также есть удобная кухня.
После двух соревновательных дней сборная России лидирует на Европейских играх как по количеству золотых медалей (19), так и по общему числу наград (39).
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