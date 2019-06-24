Российские батутисты из-за ошибок остались без медалей Европейских игр — 2019

Российские спортсмены неудачно выступили в первый день соревнований по прыжкам на батуте на Европейских играх в Минске. В соревнованиях женщин в индивидуальных прыжках россиянка Яна Павлова уверенно выиграла квалификацию, опередив ближайшую преследовательницу, белоруску Анну Гончарову, на 1,8 балла. Но в финальных соревнованиях Павлова, выступавшая последней, допустила ошибку и осталась за чертой призёров, набрав только 11,430 балла.
Победу праздновала француженка Леа Лабрусс (54,800), второй стала Люба Головина из Грузии, третьей – Гончарова.
Та же участь постигла и российский дуэт Андрей Юдин/Михаил Мельник в синхронных прыжках. Ошибка в первой половине программы — и только 5,860 балла. Победу праздновали представители Польши Артур Закржевски и Лукаш Яворски (51,450), серебро — у украинцев Антона Давыденко и Николая Просторова, бронза — у пары из Франции Аллан Моранте/Себастьен Мартини.
- 24 июня 2019
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