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Российские батутисты из-за ошибок остались без медалей Европейских игр — 2019

Российские батутисты из-за ошибок остались без медалей Европейских игр — 2019
Другие / Европейские игры 2019 0

Российские спортсмены неудачно выступили в первый день соревнований по прыжкам на батуте на Европейских играх в Минске. В соревнованиях женщин в индивидуальных прыжках россиянка Яна Павлова уверенно выиграла квалификацию, опередив ближайшую преследовательницу, белоруску Анну Гончарову, на 1,8 балла. Но в финальных соревнованиях Павлова, выступавшая последней, допустила ошибку и осталась за чертой призёров, набрав только 11,430 балла.

Победу праздновала француженка Леа Лабрусс (54,800), второй стала Люба Головина из Грузии, третьей – Гончарова.

Та же участь постигла и российский дуэт Андрей Юдин/Михаил Мельник в синхронных прыжках. Ошибка в первой половине программы — и только 5,860 балла. Победу праздновали представители Польши Артур Закржевски и Лукаш Яворски (51,450), серебро — у украинцев Антона Давыденко и Николая Просторова, бронза — у пары из Франции Аллан Моранте/Себастьен Мартини.

Европейские игры-2019. Женщины. Индивидуальное первенство
24 июня 2019 года, понедельник. 20:05 МСК
1
Леа Лабрусс
Франция
54.800
2
Люба Головина
Грузия
53.990
3
Анна Гончарова
Беларусь
53.970
Европейские игры-2019. Мужчины. Синхронные выступления
24 июня 2019 года, понедельник. 18:50 МСК
1
Польша
51.450
2
Украина
51.350
3
Франция
50.790
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