Российские батутисты из-за ошибок остались без медалей Европейских игр — 2019

Российские спортсмены неудачно выступили в первый день соревнований по прыжкам на батуте на Европейских играх в Минске. В соревнованиях женщин в индивидуальных прыжках россиянка Яна Павлова уверенно выиграла квалификацию, опередив ближайшую преследовательницу, белоруску Анну Гончарову, на 1,8 балла. Но в финальных соревнованиях Павлова, выступавшая последней, допустила ошибку и осталась за чертой призёров, набрав только 11,430 балла.

Победу праздновала француженка Леа Лабрусс (54,800), второй стала Люба Головина из Грузии, третьей – Гончарова.

Та же участь постигла и российский дуэт Андрей Юдин/Михаил Мельник в синхронных прыжках. Ошибка в первой половине программы — и только 5,860 балла. Победу праздновали представители Польши Артур Закржевски и Лукаш Яворски (51,450), серебро — у украинцев Антона Давыденко и Николая Просторова, бронза — у пары из Франции Аллан Моранте/Себастьен Мартини.