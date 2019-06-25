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Свидлер сыграл вничью с Гельфандом во втором туре шахматного турнира в Израиле

Свидлер сыграл вничью с Гельфандом во втором туре шахматного турнира в Израиле
Другие / Шахматы 0

Обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с представителем Израиля Борисом Гельфандом во втором туре шахматного турнира в Нетании (Израиль). Ещё один россиянин Даниил Дубов разошёлся миром с Ильёй Смириным (Израиль).

Шахматы. Турнир в Нетании (Израиль). Второй тур
Борис Гельфанд (Израиль) — Пётр Свидлер (Россия) — 0,5:0,5.
Даниил Дубов (Россия) — Илья Смирин (Израиль) — 0,5:0,5.
Леньер Домингес (Куба) — Максим Родштейн (Израиль) — 1:0.
Люк Макшейн (Англия) — Павел Эльянов (Украина) — 1:0.
Евгений Постный (Израиль) — Тамир Набати (Израиль) — 0:1.

Турнирная таблица
1. Люк Макшейн — 2 очка.
2-3. Тамир Набати, Леньер Домингес — 1,5.
4-7. Илья Смирин, Пётр Свидлер, Даниил Дубов, Борис Гельфанд — 1.
8-9. Павел Эльянов, Евгений Постный — 0,5.
10. Максим Родштейн — 0.

Свидлер сыграл вничью с Домингесом в первом туре шахматного турнира в Израиле
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