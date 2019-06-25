Свидлер сыграл вничью с Гельфандом во втором туре шахматного турнира в Израиле

Обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с представителем Израиля Борисом Гельфандом во втором туре шахматного турнира в Нетании (Израиль). Ещё один россиянин Даниил Дубов разошёлся миром с Ильёй Смириным (Израиль).

Шахматы. Турнир в Нетании (Израиль). Второй тур

Борис Гельфанд (Израиль) — Пётр Свидлер (Россия) — 0,5:0,5.

Даниил Дубов (Россия) — Илья Смирин (Израиль) — 0,5:0,5.

Леньер Домингес (Куба) — Максим Родштейн (Израиль) — 1:0.

Люк Макшейн (Англия) — Павел Эльянов (Украина) — 1:0.

Евгений Постный (Израиль) — Тамир Набати (Израиль) — 0:1.

Турнирная таблица

1. Люк Макшейн — 2 очка.

2-3. Тамир Набати, Леньер Домингес — 1,5.

4-7. Илья Смирин, Пётр Свидлер, Даниил Дубов, Борис Гельфанд — 1.

8-9. Павел Эльянов, Евгений Постный — 0,5.

10. Максим Родштейн — 0.