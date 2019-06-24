Свидлер сыграл вничью с Домингесом в первом туре шахматного турнира в Израиле
Обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом в первом туре шахматного турнира в Нетании (Израиль). Ещё один россиянин Даниил Дубов разошёлся миром с хозяином соревнований Борисом Гельфандом.
Шахматы. Турнир в Нетании (Израиль). Первый тур
Пётр Свидлер (Россия) — Леньер Домингес (Куба) — 0,5:0,5.
Борис Гельфанд (Израиль) — Даниил Дубов (Россия) — 0,5:0,5.
Максим Родштейн (Израиль) — Люк Макшейн (Англия) — 0:1.
Павел Эльянов (Украина) — Евгений Постный (Израиль) — 0,5:0,5.
Тамир Набати (Израиль) — Илья Смирин (Израиль) — 0,5:0,5.
Партии второго тура состоятся сегодня, 24 июня. Соревнования в Нетании завершатся 2 июля.
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