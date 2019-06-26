В Кубке России по аквабайку—2019 приняло участие рекордное число спортсменов
В Тверской области завершился Кубок России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Соревнования стали самыми представительными за последние несколько лет: в них приняли участие 70 спортсменов.
В основной программе соревнований состоялись старты в трёх дисциплинах: фристайле, кольцевых гонках и слаломе.
Лучшим в кольцевых гонках стал Арсений Матанцев, второе место занял Алексей Кривошеин, третье — Сергей Чемезов.
В кольцевых гонках в разных классах победу одержали Эдуард Саркисян, Николай Архипов, Олег Михеев, Роман Шатырин, Александр Кабатов. В слаломе победу праздновали Эдуард Саркисян и Николай Архипов.
Кроме того впервые в истории российских соревнований состоялись показательные соревнования детей во фристайле.
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