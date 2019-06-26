В Кубке России по аквабайку—2019 приняло участие рекордное число спортсменов

В Тверской области завершился Кубок России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Соревнования стали самыми представительными за последние несколько лет: в них приняли участие 70 спортсменов.



В основной программе соревнований состоялись старты в трёх дисциплинах: фристайле, кольцевых гонках и слаломе.



Лучшим в кольцевых гонках стал Арсений Матанцев, второе место занял Алексей Кривошеин, третье — Сергей Чемезов.



В кольцевых гонках в разных классах победу одержали Эдуард Саркисян, Николай Архипов, Олег Михеев, Роман Шатырин, Александр Кабатов. В слаломе победу праздновали Эдуард Саркисян и Николай Архипов.

Кроме того впервые в истории российских соревнований состоялись показательные соревнования детей во фристайле.