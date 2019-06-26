ВАДА может открыть более 100 дел после проверки данных Московской лаборатории

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что организация может открыть более 100 дел против российских спортсменов по результатам проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«В первую очередь мы, естественно, будем рассматривать тех, кого подозреваем», — приводит слова Риди ESPN.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.