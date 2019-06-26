РУСАДА оценило вероятность отстранения России после 100 новых допинговых дел

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) прокомментировало слова президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди, заявившего, что по итогам проверки базы данных антидопинговой лаборатории в Москве в отношении российских спортсменов могут быть открыты более 100 дел. По мнению заместителя генерального директора агентства Маргариты Пахноцкой, РУСАДА «не видит драмы» в сложившейся ситуации.



«Пробы были переданы. Они проходят процедуру переанализа. Если будут основания, дела передаются в международные федерации, и они дальше придерживаются стандартной процедуры. Пройдут слушания, будут вынесены санкции, и национальной федерации нужно будет применить эти санкции по отношению к тому или иному спортсмену. Далее у спортсменов будет возможность подать апелляцию, если они не согласны с решением.



«Отстранение России? Я не думаю, что такое возможно. Коллеги из ВАДА не раз заявляли, что никакой коллективной ответственности не будет и каждый спортсмен будет нести ответственность за конкретное нарушение», — приводит слова Пахноцкой «РБК-Спорт».