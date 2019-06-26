Украинские «пляжники» победили испанцев, оставив Россию без плей-офф ЕИ-2019

На Европейских играх в Минске завершился третий матч игрового дня по пляжному футболу. Сборная Украины в основное время победила Испанию и лишила Россию шанса выйти в плей-офф.

Ранее, во втором матче группового этапа соревнований по пляжному футболу на Европейских играх сборная России уступила команде Италии со счётом 2:4. Это поражение стало для россиян вторым.

В заключительном матче предварительного этапа Россия, которая уже не сможет подняться выше третьего места в группе, сыграет с Украиной.

Россия продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске, завоевав 26 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся в столице Беларуси 30 июня.