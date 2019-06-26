Российский борец Куруглиев — победитель II Европейских игр в Минске

В Минске (Беларусь) продолжается пятый соревновательный день II Европейских игр. Вторую золотую медаль для сборной России в соревнованиях по вольной борьбе завоевал Даурен Куруглиев. В финальной схватке турнира в весовой категории до 86 кг он победил хозяина соревнований, четырёхкратного чемпиона мира из Беларуси Али Шабанова — 3:2.



Победу россиянину принёс единственный результативный приём, который ему удалось провести за 30 секунд до конца схватки. Бронзовыми призёрами Европейских игр в этой весовой категории стали Ахмед Дударов из Германии, победивший Эрдина Фатиха из Турции со счётом 10:8, и Назем Амин Майлз из Сан-Марино, одолевший Александра Гостиева из Азербайджана.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. Российская национальная команда завоевала 27 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.



II Европейские игры завершатся 30 июня.