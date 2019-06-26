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Хизриев – о победе над борцом из Грузии: даже не думал, что совершу такой бросок

Хизриев – о победе над борцом из Грузии: даже не думал, что совершу такой бросок
Другие / Европейские игры 2019 0

Россиянин Анзор Хизриев, одолевший Гиви Матчарашвили из Грузии со счётом 8:2 в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг на II Европейских играх в Минске (Беларусь), поделился эмоциями от победы.

«Даже у меня не было мысли, что можно совершить такой победный бросок. Я думал, что соперник будет пытаться проходить в ноги, и пытался этому помешать. А он на меня напрыгнул, и я просто привстал и завалился назад — вот и весь бросок.

Свою первую золотую медаль посвящаю родителям, это базовая, начальная поддержка. Без них ничего бы этого не было. Так что сначала родителям, а потом, надеюсь, тренерам и родственникам.

Теперь мысли о следующих турнирах. На чемпионат мира я уже отобрался, и нужно на Токио прицеливаться, готовиться. Надеюсь, всевышний нам поможет. Но понятно, что надо готовиться, упорно трудиться», — передаёт слова Хизриева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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