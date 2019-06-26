Хизриев – о победе над борцом из Грузии: даже не думал, что совершу такой бросок

Россиянин Анзор Хизриев, одолевший Гиви Матчарашвили из Грузии со счётом 8:2 в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг на II Европейских играх в Минске (Беларусь), поделился эмоциями от победы.
«Даже у меня не было мысли, что можно совершить такой победный бросок. Я думал, что соперник будет пытаться проходить в ноги, и пытался этому помешать. А он на меня напрыгнул, и я просто привстал и завалился назад — вот и весь бросок.
Свою первую золотую медаль посвящаю родителям, это базовая, начальная поддержка. Без них ничего бы этого не было. Так что сначала родителям, а потом, надеюсь, тренерам и родственникам.
Теперь мысли о следующих турнирах. На чемпионат мира я уже отобрался, и нужно на Токио прицеливаться, готовиться. Надеюсь, всевышний нам поможет. Но понятно, что надо готовиться, упорно трудиться», — передаёт слова Хизриева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
- 26 июня 2019
-
21:30
-
20:52
-
20:26
-
20:24
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:12
-
18:58
-
18:46
-
18:23
-
17:29
-
17:18
-
16:55
-
16:50
-
16:30
-
16:17
-
16:13
-
16:03
-
15:48
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
13:08
-
12:13
-
12:00
-
11:51
-
11:18
-
11:15
-
10:52
-
10:29
-
10:01
-
09:43
-
09:34