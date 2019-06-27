Российский чемпион ОИ-2004 по гребле признан виновным в применении допинга

Олимпийский чемпион Игр 2004 года в Афинах, двукратный чемпион Европы российский гребец Сергей Федоровцев признан виновным в употреблении допинга, сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Спортивный арбитражный суд, рассмотрев дело Сергея Федоровцева против РУСАДА, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международной федерации гребного спорта (FISA), признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил (в пробе спортсмена, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма триметазидин) и принял решение дисквалифицировать его на 4 года, начиная с 16 июня 2016 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РУСАДА.
Федоровцев в 2017 году заявил, что антидопинговая лаборатория допустила ошибку при анализе его пробы, в которой были обнаружены следы запрещённого препарата. Спортсмен не стал завершать карьеру, желая дождаться официального разбирательства по делу.
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