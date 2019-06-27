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Новую программу Туктамышевой поставит канадка Бурн

Новую программу Туктамышевой поставит канадка Бурн
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что постановщиком её новой произвольной программы станет канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

«Наконец-то моя мечта сбылась. Давно хотела с ней сотрудничать. Смотрела её работы и думала: она действительно делает шедевры. Я послала Бурн музыку, которая мне нравится, чтобы она знала, какое направление мне нравится.

Думаю, ей достаточно посмотреть мои программы — и она поймёт, что я за человек. Я хочу чего-то нового, но мне важно и сохранить частичку себя», — приводит слова Туктамышевой Golden Skate.

Ранее Туктамышева предложила болельщикам угадать, кто стал постановщиком её новой произвольной программы.

22-летняя россиянка является также бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира — 2019.

Туктамышева предложила угадать постановщика её новой программы
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