Кузнецова выиграла бронзу турнира по борьбе на Европейских играх

Российская спортсменка Мария Кузнецова стала бронзовым призёром Европейских игр в Минске в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 62 кг.
Накануне в четвертьфинале Кузнецова уступила в четвертьфинале будущей чемпионке Игр, Юлии Ткач из Украины, со счётом 1:6 и получила право сражаться за бронзу турнира в утешительном раунде. Сначала Кузнецова обыграла испанку Лидию Перес Тоурино со счётом 10:3, а затем, в схватке за бронзу, нанесла поражение болгарке Таибе Юсеин – 7:4.
Также через утешительные поединки боролась за бронзу россиянка Наталья Воробьёва (до 76 кг), которая в 1/8 финала уступила будущей победительнице Василисе Марзалюк из Беларуси. Однако в схватке за третье место Воробьёва уступила эстонке Эпп Мае – 3:5 — и осталась за чертой призёров Европейских игр.
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