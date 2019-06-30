Загитова выложила фото в национальном японском костюме

Олимпийская чемпионка игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова предстала в необычном образе. 17-летняя фигуристка, не раз говорившая о любви к Японии, примерила кимоно.



Спортсменка опубликовала несколько фотографий в «Инстаграме», на которых запечатлена в национальном японском костюме, украшенном традиционными узорами.

Алина Загитова в течение месяца участвовала в гастролях в разных городах Японии в шоу Fantasy on Ice. Во время одного из выступлений она исполнила совместный танец с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.



В нынешнем сезоне Загитова выступит в Японии и на официальных соревнованиях. Вместе с Алёной Косторной и Софьей Самодуровой она заявлена на этап Гран-при NHK Trophy. Он пройдёт в Японии с 22 по 24 ноября.