Российская гимнастка Мельникова — серебряный призёр ЕИ-2019 в опорном прыжке

В Минске (Беларусь) продолжается девятый соревновательный день II Европейских игр. Гимнастка Ангелина Мельникова принесла сборной России очередную медаль. Россиянка заняла второе место в опорном прыжке, получив от судей 14,133 балла.



До выступления последней спортсменки Мельникова лидировала, однако закрывавшая этот вид программы Тея Белак из Словении сумела её опередить. Она набрала 14,283. Бронзовым призёром Европейских игр стала представительница Венгрии Сара Петер (14,066).



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 98 медалей (40 золотых, 21 серебряная и 37 бронзовых).



II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня.