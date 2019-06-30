Медведева выступит в Японии в образе Сейлор Мун

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу, посвящённом 25-летию мультсериала «Сейлор Мун». Выступление организуют в Японии в июне 2020 года.

«Сейлор Мун» – моя любимая манга и аниме. С нетерпением жду, когда смогу предстать в образе главной героини на этом шоу. Увидимся на мероприятии», – сказала Медведева в своём видеообращении в YouTube.

Ранее Медведева уже выступала в этом образе. В сезоне-2016/17 один из её показательных номеров в фигурном катании также был посвящён этому знаменитому аниме.

19-летняя фигуристка является двукратным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира. Она дважды становилась победительницей европейского первенства и чемпионата России.