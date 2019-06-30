Сборная России выиграла первый в истории юниорский ЧМ по спортивной гимнастике

Сборная России стала победителем общекомандного медального зачёта первого в истории чемпионата мира по спортивной гимнастике среди юниоров, который проходил в Дьёре (Венгрия).
Российские спортсмены завоевали 10 медалей, 5 из которых золотые. Второе место заняли японцы, в активе которых 7 наград (4 высшей пробы). По одному золоту выиграли 5 команд. Среди них сборная Украины, на счету которой всего 4 медали.
Отметим, что 9 из 10 российских медалей завоевали девушки. Виктория Листунова стала трёхкратной чемпионкой мира (в команде, в многоборье и в вольных упражнениях). Елена Герасимова и Владислава Уразова к золоту в команде добавили победы в отдельных упражнениях. Герасимова первенствовала на бревне, а Уразова – на брусьях. Единственную медаль в соревнованиях мужчин России принёс Иван Гергет, ставший вторым в упражнении на перекладине.
- 30 июня 2019
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