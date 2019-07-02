Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Стал известен полный состав участников лыжероллерного фестиваля Мартена Фуркада

Стал известен полный состав участников лыжероллерного фестиваля Мартена Фуркада
Другие / Биатлон 0

Оглашён полный состав участников фестиваля лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада — Nordic Festival, сообщает Ski Chrono. Соревнования пройдут в Анси (Франция) с 31 августа по 1 сентября.

Nordic Festival. Анси. Мужчины
Биатлонисты
Мартен Фуркад (Франция), Йоханнес Бё (Норвегия), Кентен Фийон-Майе (Франция), Бенедикт Долль (Германия), Симон Детьё (Франция), Дмитрий Малышко (Россия), Антонен Гигонна (Франция), Лукас Хофер (Италия).

Лыжники
Петтер Нортуг (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Глеб Ретивых (Россия), Люка Шанава (Франция), Ришар Жув (Франция), Рено Же (Франция), Батист Гро (Франция), Йовиан Хедигер (Швейцария), Мачей Старега (Польша).

Женщины. Биатлонистки
Жюстин Бреза (Франция), Доротея Вирер (Италия), Лиза Виттоцци (Италия), Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Паулина Фиалкова (Словакия), Франциска Пройс (Германия), Екатерина Юрлова-Перхт (Россия), Моника Хойниш (Польша).

Лыжницы
Криста Пярмякоски (Финляндия), Катя Виснар (Словения), Грета Лоурент (Италия), Лаурин ван дер Граф (Швейцария), Надин Фандрих (Швейцария), Дельфин Клодель (Франция), Энора Латюлье (Франция).

Губерниев — о Вирер и Виттоцци в купальниках: я их обеих очень люблю!
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент