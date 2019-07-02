Американский бейсболист умер в возрасте 27 лет
Бейсболист команды «Лос-Анджелес Энджелс» Тайлер Скэггс умер в возрасте 27 лет, сообщает официальный сайт MLB. Причина смерти не называется.
«С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс умер сегодня в Техасе. Тайлер был и навсегда останется важной частью семьи „Энджелс“. Наши мысли и молитвы в это тяжёлое время с его женой Карли и всей его семьёй», — говорится в сообщении клуба.
Питчер Скэггс был задрафтован «Лос-Анджелес Энджелс» в 2009 году. В 2010 году в результате обмена он перешёл в «Аризону Даймондбэкс», а в 2013-м вернулся в «Энджелс».
В 2012 году Тайлер принял участие в Матче всех звёзд.
В связи со смертью игрока матч регулярного чемпионата MLB между «Энджелс» и «Техас Рейнджерс» был перенесён.
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