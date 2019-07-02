Загитова попрощалась с японскими болельщиками

Олимпийская чемпионка игр 2018 года российская фигуристка Алина Загитова обратилась к болельщикам, которые побывали на шоу с её участием в Японии.

«Спасибо всем болельщикам, которые приветствовали меня и всех участников шоу в Японии. Вы прекрасны! До скорой встречи, с вами всегда интересно, весело и душевно. Ваша Алина», — написала Загитова.

Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.

Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.