Загитова попрощалась с японскими болельщиками
Олимпийская чемпионка игр 2018 года российская фигуристка Алина Загитова обратилась к болельщикам, которые побывали на шоу с её участием в Японии.
«Спасибо всем болельщикам, которые приветствовали меня и всех участников шоу в Японии. Вы прекрасны! До скорой встречи, с вами всегда интересно, весело и душевно. Ваша Алина», — написала Загитова.
Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.
Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.
Загитова выложила фото в национальном японском костюме
- 2 июля 2019
-
12:09
-
12:00
-
11:50
-
11:31
-
11:23
-
10:32
-
10:17
-
09:29
- 1 июля 2019
-
23:48
-
23:27
-
21:56
-
20:02
-
19:51
-
19:08
-
17:41
-
16:44
-
15:41
-
14:36
-
14:10
-
13:05
-
12:10
-
11:58
-
11:26
-
10:41
-
09:37
-
00:10
-
00:08
- 30 июня 2019
-
23:51
-
22:56
-
22:51
-
22:39
-
22:20
-
21:57
-
21:17
-
20:32
Партнерский контент