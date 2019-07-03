Парусная лига чемпионов Европы стартует в Санкт-Петербурге 4 июля

Завтра, 4 июля, в Яхт-клубе Санкт-Петербурга стартует Парусная лига чемпионов Европы. Более 20 сильнейших яхт-клубов Европы представят в Санкт-Петербурге команды, которые заняли призовые места в национальных парусных лигах своих стран. На Неве спортсмены будут бороться за место в финале Sailing Champions League, который состоится в Швейцарии в августе.

В Санкт-Петербурге будут представлены лучшие яхт-клубы Германии, Дании, Италии, Норвегии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Польши, России, Финляндии, Франции.

Россию представят пять команд из разных регионов: Яхт-клуб Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург), «ПИРогово» (Москва), Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга, ArtTube RUS1 (Москва), Calipso (Туапсе).

Соревнования проходят на одинаковых (монотипных) яхтах класса J70. Так как команд значительно больше, чем лодок, на регате действует правило фэйр-плей (честная игра – равные условия). Команды распределяются по турнирной таблице таким образом, что в течение одного флайта (набора из трёх гонок) каждая команда обязательно выходит на воду один раз. Так как после каждой гонки идёт пересадка экипажей, а по итогам регаты проводится от 10 до 15 флайтов, получается, что все команды встречаются со всеми соперниками несколько раз.

Прийти на пляж Петропавловской крепости, чтобы поддержать спортсменов, смогут все желающие. На пляже будет организована развлекательная программа для взрослых и детей.



Соревнования завершатся 7 июля.

Превью доступно в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.