Гимнастки Аверины бросили вызов фигуристке Загитовой в Bottle Cap Challenge

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины, у которых на двоих 11 побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике, приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge — открывание бутылки всеми доступными способами.

На видео, размещённом в «Инстаграме», трёхкратная чемпионка мира Арина Аверина сначала открыла бутылку с водой ударом ноги, а потом с помощью гимнастической булавы.

Аверины передали эстафету олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

«Пока у нас короткая передышка после чемпионата России, решили принять участие в Bottle Cap Challenge. Передаем эстафету Алине Загитовой», — подписали сёстры опубликованное видео.

Видео доступно в «инстаграме» сестёр Авериных.