Гимнастки Аверины бросили вызов фигуристке Загитовой в Bottle Cap Challenge
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины, у которых на двоих 11 побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике, приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge — открывание бутылки всеми доступными способами.
На видео, размещённом в «Инстаграме», трёхкратная чемпионка мира Арина Аверина сначала открыла бутылку с водой ударом ноги, а потом с помощью гимнастической булавы.
Аверины передали эстафету олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
«Пока у нас короткая передышка после чемпионата России, решили принять участие в Bottle Cap Challenge. Передаем эстафету Алине Загитовой», — подписали сёстры опубликованное видео.
Видео доступно в «инстаграме» сестёр Авериных.
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