Непомнящий сыграл вничью с Со на этапе Grand Chess Tour в Загребе

В девятом туре этапа Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия) результативной стала только одна партия. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана обыграл Вишванатана Ананда из Индии.

Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами вничью сыграл с американцем Уэсли Со, Сергей Карякин, также белым цветом, разошёлся миром с голландцем Анишем Гири.

Ничейные результаты зафиксированы в матчах: Магнус Карлсен (Норвегия) – Левон Аронян (Армения), Хикару Накамура (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Фабиано Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай).

Положение после 9-го тура



1. Карлсен — 6,5.

2. Со – 6.

3-5. Аронян, Каруана, Непомнящий — по 5.

6. Дин Лижэнь — 4,5.

7-9. Вашье-Лаграв, Гири, Карякин — по 4.

10-11. Ананд, Мамедьяров — по 3,5.

12. Накамура — 3.