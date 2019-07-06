Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Непомнящий сыграл вничью с Со на этапе Grand Chess Tour в Загребе

Непомнящий сыграл вничью с Со на этапе Grand Chess Tour в Загребе
Другие / Шахматы 0

В девятом туре этапа Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия) результативной стала только одна партия. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана обыграл Вишванатана Ананда из Индии.

Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами вничью сыграл с американцем Уэсли Со, Сергей Карякин, также белым цветом, разошёлся миром с голландцем Анишем Гири.

Ничейные результаты зафиксированы в матчах: Магнус Карлсен (Норвегия) – Левон Аронян (Армения), Хикару Накамура (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Фабиано Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай).

Положение после 9-го тура

1. Карлсен — 6,5.
2. Со – 6.
3-5. Аронян, Каруана, Непомнящий — по 5.
6. Дин Лижэнь — 4,5.
7-9. Вашье-Лаграв, Гири, Карякин — по 4.
10-11. Ананд, Мамедьяров — по 3,5.
12. Накамура — 3.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент