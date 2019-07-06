Фигуристка Загитова рассказала о пинке от Тутберидзе перед победным ЧМ-2019

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, за что ценит своего тренера Этери Тутберидзе.

«За стойкий характер. Ещё нравится её женственность – она всегда хорошо выглядит и красиво одевается. В этом я тоже беру с неё пример. Я очень её уважаю за то, что она сделала накануне чемпионата мира.

У меня же такое настроение было, бесконечные «не хочу», «не буду», «отстаньте». Не слушала ни родителей, ни тренеров, на тренировках ничего не получалось. Я начала думать, что уже никогда не выберусь из этого состояния. Я устала бороться и в какой-то момент даже опустила руки.

Готова ли была закончить? Как оказалось – нет. Когда понимаешь, что теряешь то, что тебе дорого, начинаешь ещё больше этим дорожить. Наверное, мне нужно было это прочувствовать. Как говорят, иногда благодаря хорошему пинку, мы обретаем крылья. Мне нужен был этот самый пинок. Уговаривать и гладить по головке – это не про меня. Тутберидзе тогда сказала: «Нет, едем». Я очень ей благодарна, за то, что она настояла на своём», – приводит слова Загитовой журнал «Мир фигурного катания».

Расстраиваясь из-за неудач в сезоне-2018/19, Загитова не лучшим образом относилась к тренировкам перед чемпионатом мира. Именно тогда Тутберидзе сказала ученице, что она может не ехать на турнир. В итоге Загитова собралась и не только поехала в Японию, но и выиграла золото.