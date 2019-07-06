Андреева: для меня дикость, если спортсмен считает шаги между барьерами
Российская легкоатлетка Валерия Андреева рассказала, почему она не считает шаги между барьерами на дистанции.
«Шаги не считала никогда. Мне кажется, что человек, который считает шаги между барьерами, — не барьерист. Я бегу по ощущениям, для меня это естественно, что на один барьер я должна попасть левой ногой, а на другой — правой. Для меня это дикость — считать шаги, потому что получается, что голова у тебя занята не бегом в целом, а какими-то условностями», — цитирует Андрееву «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Андреева выиграла соревнования на дистанции 400 м с барьерами на Мемориале Знаменских, а также выступила в составе сборной России на II Европейских играх в Минске.
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