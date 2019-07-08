Плющенко — критикам: я знаю, что такое нищета и что такое собирать бутылки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил подписчикам, раскритиковавшим его в «Инстаграме» за фото с двумя автомобилями.

«Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку! Белая — моей жены, чёрная — моя. Всё, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом! Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру! Я отработал гигантское количество шоу за всю свою жизнь. Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тысяч билетов для малоимущих семей, фондам и инвалидам!

Четыре олимпийские медали и остальные титулы — это не только слава, но и 16 операций, которые я прошёл, и тяжелейшее восстановление, после которого я ещё продолжаю кататься! Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки, но я счастлив за тех, кто работает и добивается того, что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбассадорами.

Я счастлив за всех, кто в своей области и профессии стал лучшим! Я счастлив, что у моего сына есть стимул быть лучшим, когда он пашет на льду с утра до вечера. Я счастлив работать каждый день со своими спортсменами по 7 часов на льду, я счастлив за каждого, кто добивается успехов в своём деле! Научитесь быть счастливыми не только за себя, но и хоть иногда за других, и тогда и у вас, я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье!» — написал Плющенко.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко.