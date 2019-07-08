Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте Универсиады

В пятый медальный день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) спортсмены сборной России завоевали 5 медалей: одно золото, два серебра и две бронзы.

Чемпионом Студенческих игр стал пловец Антон Никитин, первенствовавший на дистанции 800 м вольным стилем. Серебряными призёрами стали мужская команда по фехтованию на шпагах и женская сборная рапиристок. Бронзовые медали завоевали стрелки и прыгуны в воду.

Сборная России опустилась с четвёртого на пятое место в общекомандном медальном зачёте. На счету российских спортсменов 48 наград: 9 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовые.

Лидируют японские студенты, завоевавшие 42 медали (19, 12, 11). На втором месте располагаются китайцы – 20 (14, 5, 1), третью позицию занимаю американцы – 29 (12, 10, 7).