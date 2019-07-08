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Пловец Никитин стал чемпионом Универсиады на дистанции 800 м

Пловец Никитин стал чемпионом Универсиады на дистанции 800 м
Другие / Водные виды спорта 0

В пятый медальный день XXX Всемирной летней Универсиады, которая проходит в Неаполе (Италия), российский спортсмен Антон Никитин первенствовал в плавании на дистанции 800 м вольным стилем. Никитин на 1,30 секунды опередил ставшего вторым представителя США Никласа Нормана. Бронзовым призёром стал Филип Заборовский из Польши.

Ещё один россиянин, Эрнест Максумов, финишировал шестым на этой дистанции.

Никитин положил в копилку сборной России девятую золотую медаль Универсиады в Неаполе.

Летняя Универсиада. Плавание. Неаполь, Италия
Мужчины. Вольный стиль. 800 м

1. Антон Никитин (Россия) – 7.56,65.
2. Никлас Норман (США) – 7.57,95.
3. Филип Заборовский (Польша) – 7.58,27.
6. Эрнест Максумов (Россия) — 8.00,54.

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