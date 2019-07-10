Цурская: я очень расстроилась из-за второго места Медведевой на Олимпиаде

Чемпионка юношеских Олимпийских игр, российская фигуристка Полина Цурская, завершившая карьеру в 17 лет, призналась, что на Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) болела за Евгению Медведеву. Медведева в личных соревнованиях завоевала серебро, золото выиграла Алина Загитова.
«На Олимпиаде болела за сборную России! Точнее? За Женю. В прямом эфире я не видела соревнования. Наутро я проснулась, со страхом взяла телефон посмотреть результаты. Я очень расстроилась из-за Жени, но в то же время я порадовалась за Алину, потому что тогда мы катались на одном льду и я видела, как она работала и как шла к этой победе. За Женю я порадовалась тоже – когда посмотрела её прокат и увидела, с какими эмоциями она докатала программу», — цитирует Цурскую «Советский спорт».
Полина — победительница юниорского финала серии Гран-при 2015 года, а также первенства России среди юниоров 2015 года. В мае 2018 года она покинула группу Этери Тутберидзе и стала работать с тренером Еленой Буяновой.
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