Поварницын рассказал, кто из российских биатлонистов лучше всех играет в футбол

Российский биатлонист Александр Поварницын поделился впечатлениями от подготовки к сезону на сборе в Тюмени.
«Тренировочный процесс сам по себе увлекательное и весёлое занятие. Тем более он у нас разнообразный, со сменой активности. А когда тренировка заканчивается, настроение тем более улучшается. Каждую неделю мы играем в футбол. Это помогает выплёскивать пар. А в дни отдыха каждый проводит время так, как считает нужным. Кто во что горазд – фильмы, сериалы, чтение книг, компьютерные игры… Я читаю либо смотрю что-то интересное на YouTube.
Кто в футболе выделяется? У Александра Логинова отличное игровое мышление. Но лучше всех, конечно, Эдик Латыпов", — цитирует Поварницына «Тюменская арена».
Первый этап Кубка мира пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).
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