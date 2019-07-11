CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр, сообщается в решении CAS.

В 2017 году комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко возглавлял министерство спорта. МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.

Спортивный арбитражный суд постановил:

«Апелляцию Виталия Мутко от 26 декабря 2017 года удовлетворить. Решение по Виталию Мутко, принятое исполкомом МОК 5 декабря 2017 года, отменяется», — говорится в тексте.