CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении
Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр, сообщается в решении CAS.
В 2017 году комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко возглавлял министерство спорта. МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.
Спортивный арбитражный суд постановил:
«Апелляцию Виталия Мутко от 26 декабря 2017 года удовлетворить. Решение по Виталию Мутко, принятое исполкомом МОК 5 декабря 2017 года, отменяется», — говорится в тексте.
Первое заседание CAS по апелляции Мутко пройдёт до 20 июня
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