Мужская сборная России выиграла чемпионат Европы по стрельбе в Венгрии

Сборная России одержала победу в командных соревнованиях у мужчин в стрельбе по движущимся мишеням на чемпионате Европы, который проходит в Венгрии.



Россияне в составе Максима Степанова, Михаила Азаренко и Дмитрия Романова победили в стрельбе с 50 метров, набрав в сумме 1762 очка. В этой же дисциплине Степанов и Азаренко завоевали серебро и бронзу соответственно в индивидуальном первенстве. Оба спортсмена набрали по 589 баллов, но по дополнительным показателям выше оказался Степанов. Победу праздновал стрелок из Швеции Йеспер Ниберг (592).



В командных соревнованиях у женщин сборная России, представленная Ириной Измалковой, Ольгой Степановой и Юлией Эйдензон, остановилась в шаге от золотой медали, уступив соперницам из Украины.

