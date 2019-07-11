Мужская сборная России выиграла чемпионат Европы по стрельбе в Венгрии
Сборная России одержала победу в командных соревнованиях у мужчин в стрельбе по движущимся мишеням на чемпионате Европы, который проходит в Венгрии.
Россияне в составе Максима Степанова, Михаила Азаренко и Дмитрия Романова победили в стрельбе с 50 метров, набрав в сумме 1762 очка. В этой же дисциплине Степанов и Азаренко завоевали серебро и бронзу соответственно в индивидуальном первенстве. Оба спортсмена набрали по 589 баллов, но по дополнительным показателям выше оказался Степанов. Победу праздновал стрелок из Швеции Йеспер Ниберг (592).
В командных соревнованиях у женщин сборная России, представленная Ириной Измалковой, Ольгой Степановой и Юлией Эйдензон, остановилась в шаге от золотой медали, уступив соперницам из Украины.
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