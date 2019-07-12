Колесниченко заняла первое место в квалификации ЧМ по водным видам спорта

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Светлана Колесниченко показала лучший результат в предварительных соревнованиях с технической программой «Лара Крофт» на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

В активе Колесниченко 94,1126 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонель (91,8259), третье — Юкико Инуи из Японии (91,7284).

Финал в этом виде программы пройдёт в субботу, 13 июля.

Чемпионат мира состоится с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по ватерполо будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.