Боброва: в Пхёнчхане не болела против Загитовой, а переживала за Медведеву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде Екатерина Боброва, на днях объявившая о завершении карьеры, рассказала, как её подруга Евгения Медведева пережила поражение от Алины Загитовой на Олимпиаде-2018.
«Пришлось ли утешать? Не то слово. Скорее, мы поняли, как дальше с этим жить. Естественно, Женя настраивала себя на другую медаль, это логично. Чтобы в космос отправлять определённую энергию, она не могла думать о другом раскладе. Когда он случился, нужно было принять и идти дальше.
Вообще, из-за моей дружбы с Женей было очень много нападок поклонников Алины. Хочу сказать две вещи тем, кому не нравится моя дружба с Женей. На Олимпиаде я не болела против Алины. Я переживала за Женю, так как она моя подружка, а с Алиной впервые встретилась на Олимпийских играх. Но вообще, я за Россию и за то, чтобы побеждал сильнейший. На тот момент была сильнее Алина, она выиграла, вопросов нет. Дело не в какой-то несправедливости. Это спорт, к этому нужно быть готовым. Многие говорили, что я загнобила Алину. Капитан, мол. Суть капитана не спрашивать, поел ли ты. Мы все взрослые спортсмены, добившиеся успехов. Если возникает вопрос, человек подходит сам. Каждый настраивается по-своему. Если Алина не просила совета, значит, она готовилась сама. Если бы я спросила: «Ты точно готова?» – я бы её сбила», — приводит слова Бобровой «Спорт-экспресс».
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