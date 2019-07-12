Палкина выиграла молодёжный чемпионат Европы в метании молота

Российская спортсменка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на молодёжном чемпионате Европы U23 по лёгкой атлетике, который проходит в Евле (Швеция).
Палкина, выступающая в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА, в лучшей попытке метнула снаряд на 71,08 метра.
Серебряным призёром стала белоруска Анастасия Маслова, отправившая снаряд на отметку 69,36 метра. Бронзовую медаль завоевала итальянка Сары Фантини с результатом 68,35.
Ещё одна россиянка Анастасия Бородулина с результатом 62,06 метра показала десятый результат.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы U23. Евле, Швеция
Молот. Женщины
1. Софья Палкина (Россия) – 71,08.
2. Анастасия Маслова (Беларусь) – 69,36.
3. Сара Фантини (Италия) – 68,35…
10. Анастасия Бородулина (Россия) – 62,06.
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