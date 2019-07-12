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Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако в прыжках в высоту

Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако в прыжках в высоту
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту в рамках девятого этапа «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике, который проходит в Монте-Карло (Монако). Соревнования завершились на высоте 2 метра ровно, взять которую смогла только Ласицкене. В ходе соревнований Мария совершила всего четыре прыжка, с первой попытки преодолев планки на высотах: 1,85, 1,90, 1,97 и 2,00.

Второй результат показала болгарка Мирела Демирева, третьей стала австралийка Никола Макдермотт. Обе завершили соревнования на высоте 1,94 м, но Демирева затратила на это меньше попыток.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Девятый этап. Монте-Карло, Монако
Женщины. Высота

1. Мария Ласицкене – 2,00.
2. Мирела Демирева (Болгария) – 1,94.
3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,94.

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