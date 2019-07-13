Медведева показала фрагмент программы на музыку из фильма «Мемуары гейши»

Российская фигуристка Евгения Медведева показала фрагменты новой произвольной программы, поставленной на сезон-2019/20 канадским хореографом Ше-Линн Бурн, которая была чемпионкой мира — 2003 в танцах на льду в паре с Виктором Краатцем. Программа поставлена на музыку из американского кинофильма «Мемуары гейши».

Видео доступно в «Инстаграме» Евгении Медведевой.

Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.