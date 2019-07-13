Медведева показала фрагмент программы на музыку из фильма «Мемуары гейши»
Российская фигуристка Евгения Медведева показала фрагменты новой произвольной программы, поставленной на сезон-2019/20 канадским хореографом Ше-Линн Бурн, которая была чемпионкой мира — 2003 в танцах на льду в паре с Виктором Краатцем. Программа поставлена на музыку из американского кинофильма «Мемуары гейши».
Видео доступно в «Инстаграме» Евгении Медведевой.
Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.
Диванный эксперт взял Медведеву на слабо. Прыгнет ли она четверной на спор?
Двукратную чемпионку мира задело мнение скептика из интернета. А вы верите, что Медведева прыгнет четверной?
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