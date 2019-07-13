Селезнёва выиграла золото в упражнениях с мячом и обручем на Универсиаде-2019

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва одержала победу в упражнениях с обручем и мячом по художественной гимнастике на Универсиаде в Неаполе (Италия).

В упражнениях с обручем россиянка получила за выступление 21,200 балла. Второй стала Юлия Евчик из Беларуси (20,350). Третье место заняла украинка Ева Мелещук (20,150).

В упражнениях с мячом Селезнёва набрала 21,550 балла. Серебро в активе Юлии Евчик из Беларуси (19,150). Бронзовую награду завоевала эстонка Виктория Богданова (18,850).

Медальный зачёт возглавляет сборная Японии, завоевавшая 74 награды — 28 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых. На второй строчке — США (21 — 16 — 14), на третьей — Китай (21 — 12 — 8). Сборная России занимает четвёртое место (18 — 22 — 32).



Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.