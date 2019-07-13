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Мамедьяров вышел в четвертьфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Риге, одолев Дубова

Мамедьяров вышел в четвертьфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Риге, одолев Дубова
Другие / Шахматы 0

По итогам двух партий 1/8 финала в классические шахматы на втором этапе серии Гран-при ФИДЕ, который проходит в Риге (Латвия), определились только два четвертьфиналиста.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров во второй партии чёрными фигурами нанёс поражение россиянину Даниилу Дубову и выиграл первый раунд со счётом 1,5:05. Также первый раунд турнира преодолел француз Максим Вашье-Лаграв. В его противостоянии с чехом Давидом Наварой результативной оказалась первая партия.

В парах Александр Грищук (Россия) — Никита Витюгов (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) — Сергей Карякин (Россия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Пётр Свидлер (Россия), Веселин Топалов (Болгария) — Хикару Накамура (США), Пентала Харикришна (Индия) — Уэсли Со (США), Юй Янъи (Китай) — Левон Аронян (Армения) обе партии 1/8 финала в классические шахматы завершились вничью. 14 июля для выявления победителя, который выйдет в четвертьфинал, гроссмейстеров ждёт тай-брейк и, при необходимости, Армагеддон.

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