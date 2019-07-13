Мамедьяров вышел в четвертьфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Риге, одолев Дубова

По итогам двух партий 1/8 финала в классические шахматы на втором этапе серии Гран-при ФИДЕ, который проходит в Риге (Латвия), определились только два четвертьфиналиста.
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров во второй партии чёрными фигурами нанёс поражение россиянину Даниилу Дубову и выиграл первый раунд со счётом 1,5:05. Также первый раунд турнира преодолел француз Максим Вашье-Лаграв. В его противостоянии с чехом Давидом Наварой результативной оказалась первая партия.
В парах Александр Грищук (Россия) — Никита Витюгов (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) — Сергей Карякин (Россия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Пётр Свидлер (Россия), Веселин Топалов (Болгария) — Хикару Накамура (США), Пентала Харикришна (Индия) — Уэсли Со (США), Юй Янъи (Китай) — Левон Аронян (Армения) обе партии 1/8 финала в классические шахматы завершились вничью. 14 июля для выявления победителя, который выйдет в четвертьфинал, гроссмейстеров ждёт тай-брейк и, при необходимости, Армагеддон.
- 13 июля 2019
-
23:11
-
22:43
-
21:34
-
19:53
-
19:28
-
19:06
-
16:50
-
16:32
-
15:58
-
15:23
-
14:48
-
14:31
-
13:30
-
12:13
-
11:27
-
10:35
-
10:13
-
09:54
-
09:17
-
00:56
-
00:01
- 12 июля 2019
-
23:24
-
23:05
-
21:09
-
20:51
-
20:25
-
20:13
-
19:55
-
19:09
-
18:10
-
17:26
-
15:34
-
14:49
-
14:34
-
13:55