Постановка программ Алины Загитовой на сезон-2019/20 завершена

Тренер Этери Тутберидзе разместила на своей странице в «Инстаграме» фотографию, где она снята вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и хореографом группы Даниилом Глейхенгаузом.
«Постановка программ на новый сезон завершена», — подписала фото Тутберидзе.
Фото доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
Ранее Глейхенгауз сообщил, что в новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры. А сегодня добавил, что короткая программа Алины будет на песню Ясмин Леви Me Voy.
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
Став чемпионкой мира в 2019 году, Загитова собрала полный комплект возможных титулов и отправилась выступать в различные шоу, не спеша с постановкой программ на новый сезон. Это породило слухи о том, что в связи с возросшей конкуренцией со стороны прыгающих четверные прыжки подруг из группы Тутберидзе Алина решила пропустить сезон или вовсе завершить карьеру. Теперь программы поставлены и вопрос снят.
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