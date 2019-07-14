Непомнящий уступил Раппорту на старте турнира в Дортмунде

В Дортмунде стартовал традиционный июльский круговой турнир — впервые за много лет без участия завершившего карьеру россиянина Владимира Крамника. Прошлогодний победитель, российский гроссмейстер Ян Непомнящий, в первом туре, играя чёрными фигурами, потерпел поражение от Рихарда Раппорта из Венгрии.

Результативными стали ещё две партии первого тура, победы в которых одержали американец Леньер Домингес и немец Даниэль Фридман.

Результаты партий первого тура

Рихард Раппорт (Венгрия) — Ян Непомнящий (Россия) – 1:0.

Леньер Домингес (США) — Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) — 1:0.

Теймур Раджабов (Азербайджан) — Радослав Войташек (Польша) — 0,5:0,5.

Даниэль Фридман (Германия) — Кайдо Кюлаотс (Эстония) — 1:0.

Второй тур турнира в Дортмунде пройдёт 14 июля.