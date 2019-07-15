Олимпийская чемпионка Дальмайер получила высшую спортивную награду Баварии

Двукратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер сообщила, что по итогам прошедшего сезона она вошла в список лучших спортсменов Баварии, которые были награждены федерацией спорта региона.
Церемония состоялась 13 июля в Мюнхене. Поскольку Лаура не смогла лично присутствовать на мероприятии, приз ей вручили заранее.
«Баварская спортивная награда за выдающуюся карьеру. Это действительно здорово. Большое спасибо! Поскольку я не могла лично присутствовать на церемонии награждения, приз получила заранее», — написала Дальмайер в «Инстаграме».
Напомним, немецкая спортсменка завершила карьеру в 25 лет.
Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая пять золотых медалей на одном чемпионате мира.
- 15 июля 2019
-
13:20
-
12:41
-
12:02
-
11:22
-
11:04
-
10:51
-
10:33
-
10:25
-
09:37
-
09:19
-
09:07
- 14 июля 2019
-
23:34
-
20:31
-
19:34
-
19:01
-
18:51
-
17:30
-
16:41
-
16:24
-
15:40
-
14:55
-
14:23
-
13:53
-
13:12
-
12:43
-
11:52
-
11:38
-
11:27
-
10:39
-
10:31
-
09:33
-
06:37
-
00:17
- 13 июля 2019
-
23:11
-
22:43