Олимпийская чемпионка Дальмайер получила высшую спортивную награду Баварии

Двукратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер сообщила, что по итогам прошедшего сезона она вошла в список лучших спортсменов Баварии, которые были награждены федерацией спорта региона.

Церемония состоялась 13 июля в Мюнхене. Поскольку Лаура не смогла лично присутствовать на мероприятии, приз ей вручили заранее.

«Баварская спортивная награда за выдающуюся карьеру. Это действительно здорово. Большое спасибо! Поскольку я не могла лично присутствовать на церемонии награждения, приз получила заранее», — написала Дальмайер в «Инстаграме».

Напомним, немецкая спортсменка завершила карьеру в 25 лет.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая пять золотых медалей на одном чемпионате мира.