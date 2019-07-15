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Фигуристка Загитова избежала наказания за вождение автомобиля без прав

Фигуристка Загитова избежала наказания за вождение автомобиля без прав
Другие / Фигурное катание 0

Правоохранительные органы прекратили административное расследование из-за видеоролика с несовершеннолетней олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, управляющей автомобилем без прав, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии. Расследование прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

1 мая Загитова опубликовала в своём «инстаграме» видеоролик: она управляет внедорожником в сельской местности. Управление ГИБДД по Удмуртии проводило проверку по статье 12.7. КоАП РФ, так как 16-летняя спортсменка (18 мая Алине исполнилось 17. — Прим. «Чемпионата») не имела прав, чтобы водить машину. По российским законам водить автомобиль самостоятельно можно с 18 лет. Данное нарушение предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

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