Тренера, пристававшего к биатлонистке, обвиняют в нарушениях хранения оружия

В деле о сексуальных домогательствах со стороны тренера подмосковной спортшколы «Истина» Сергея Тутмина к 17-летней на тот момент биатлонистке Анне Моисеевой произошёл новый поворот. Теперь Тутмина, ныне ставшего техническим специалистом СБР, обвиняют также в нарушениях в обороте оружия и боеприпасов, то есть в той сфере, которой Тутмин занимается в силу профессиональных обязанностей. Об этом рассказал адвокат Моисеевой Рамиль Фархтдинов.

«Уголовное преследование Тутмина не заканчивалось. Просто в какой-то момент Аня стала объектом пристального внимания СМИ, и она не хотела такой славы. Но потом, посоветовавшись, решили, что, если Тутмин продолжает работать с детьми, с этим надо что-то делать. На нынешнем этапе удалось достигнуть его отстранения, по крайней мере, он больше не тренер. Сейчас он специалист, в котором якобы нуждается национальная федерация.

Мы ведём три позиции и находимся, предполагаю, на стадии скорого возбуждения уголовных дел. Это незаконная перевозка боеприпасов, незаконное хранение оружия и собственно эпизод с Аней Моисеевой. По поводу последнего эпизода я бы пока повременил с выводами и сконцентрировался на других, о которых широкой публике известно не в такой мере.

За время работы тренером Тутмина в Московской области не раз на сборах фиксировались случаи хранения оружия и боеприпасов вне оружейной комнаты, не совсем правильно оформлялись документы на перевозку, а однажды боеприпасы просто пропали. Нами подано заявление в правоохранительные органы. Обычно по заявлениям на эту тему они реагируют очень активно, это первый повод для возбуждения органов внутренних дел, но в этот раз на удивление отношение неопределённое. Есть попытки замять дело, потерять документы. На уровне следствия в области пытаются сделать непонимающий вид. Ничего, нам не впервой. При помощи Генпрокуратуры, Следственного комитета мы направим всё в нужное русло», — приводит слова адвоката «Спорт-экспресс».

«Тренер объяснял мне свои приставания: «Это нормально, так везде» Господи, чего же ещё не было в русском биатлоне? Правильно, скандала с сексуальными домогательствами к детям. Но теперь он есть.