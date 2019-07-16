ЧР по парусному спорту в классе «Крейсерская яхта Л-6» пройдёт 10-18 августа

10 августа стартует чемпионат России по парусному спорту в классе «Крейсерская яхта Л-6». Регата пройдёт по маршруту Санкт Петербург — Крондштат — Сосновый бор — о.Гогланд — Выборг — Приморск (около 350 морских миль).

На чемпионат России заявилось 14 яхт класса Л-6. Соревнование проводится в координации с регатой «Санкт-Петербургская парусная неделя — 2019».



«Л-6 сегодня – одна из самых доступных и относительно недорогих возможностей сходить в настоящее морское плавание на крейсерской яхте. Содержание любой яхты такого размера, а особенно деревянной яхты постройки 70-х годов, обходится дорого, как в ремонте, так и в текущих расходах на стоянку, обслуживание и хранение. Большая часть всех оставшихся «шестёрок» принадлежат яхт-клубам, которые предоставляют для своих яхт бесплатную стоянку. Это существенно снижает расходы команды, ограничивая их расходами на ремонт яхты, что при большой численности (порядка 30 человек) требует относительно небольших финансовых затрат каждого участника команды. Ну и конечно, нужно отметить огромный обьём работы на этих яхтах, производимый командой в период ремонта и подготовки к сезону, без которого на любых деревянных яхтах не обойтись.

Всё это ценно в первую очередь молодёжи и студентам — тем, кто готов учиться и работать в море, у кого больше времени, чем денег. На палубе Л-6 в походе по Балтике молодой яхтсмен получит такую морскую практику, какую никогда не найдёт в чартерном круизе по Средиземному морю», — рассказал президент Ассоциации класса Л-6 Андрей Берёзкин.

Проект яхты крейсерско-гоночного класса Л-6 был разработан в 1958 году в конструкторском бюро Ленинградской экспериментальной верфи спортивного судостроения ВЦСПС.

Чемпионат России завершится 18 августа.